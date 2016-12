foto Da video

- Alessandro Spadotto sta bene ed è stato trattato abbastanza bene dai rapitori. Lo ha riferito, in una telefonata ai genitori lo stesso carabiniere rilasciato nello Yemen. Grande emozione per la telefonata in casa Spadotto, soprattutto da parte della madre Marina e del padre Augusto, sollevati nel sentire la voce del figlio dopo l'apprensione dei giorni passati. Alessandro ha rassicurato i genitori e ha confermato che rientrerà presto in Italia.