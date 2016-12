foto Ansa 13:30 - Un convoglio della Task Force North, su base 8/o reggimento bersaglieri di Caserta, è rimasto coinvolto nell'esplosione di due ordigni improvvisati in Afghanistan, nell'area di Bala Murghab. Due militari italiani sono rimasti feriti e un terzo è contuso. Il convoglio è stato fatto anche bersagliato con colpi d'arma automatica, ai quali i militari italiani hanno immediatamente risposto in modo deciso. - Un convoglio della Task Force North, su base 8/o reggimento bersaglieri di Caserta, è rimasto coinvolto nell'esplosione di due ordigni improvvisati in Afghanistan, nell'area di Bala Murghab. Due militari italiani sono rimasti feriti e un terzo è contuso. Il convoglio è stato fatto anche bersagliato con colpi d'arma automatica, ai quali i militari italiani hanno immediatamente risposto in modo deciso.

L'esplosione è avvenuta alle 23.30 locali (le 21.00 in Italia). Il convoglio della Task Force North stava andando in rinforzo ad un'unità americana rimasta bloccata per un incidente, quando è stato attaccato. E' successo a circa 9 km a nord della FOB (Forward Operative Base) Columbus, nell'area di Bala Mourghab, settore sotto il controllo italiano.



I bersaglieri feriti, che sono comunque rimasti sempre coscienti, hanno ricevuto le prime cure sul posto poi sono stati trasferiti in elicottero al Role 2 di Bala Mourghab, dove sono tuttora sotto trattamento medico e non sono in pericolo di vita. Ricoverato a titolo precauzionale anche il militare contuso. Gli stessi militari hanno informato personalmente i propri familiari. L'area è stata posta in sicurezza, anche con elicotteri d'attacco A129 Mangusta.