- La Farnesina ha confermato in una nota il rilascio del carabiniere Alessandro Spadotto da parte dei suoi sequestratori in Yemen. Spadotto sta bene e, dopo essere stato consegnato al governatore della provincia del Marib, ora sta facendo rientro nella capitale Sana'a. Il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, ha espresso "grandissima soddisfazione per la rapida soluzione del caso grazie alla straordinaria collaborazione delle autorità locali".