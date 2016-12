foto Ap/Lapresse

07:08

- Almeno due persone sono state uccise nella città di Lahore, nel Pakistan centrale, a causa dell'esplosione di due bombe piazzate ieri sera in un mercato. L'attentato ha causato anche 21 feriti. Secondo la polizia, i due ordigni erano stati nascosti in un carretto vicino a un mercato ortofrutticolo nella zona di Badami Bagh. In quel momento il luogo era molto affollato per via del mese sacro del Ramadan.