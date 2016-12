foto Ap/Lapresse

06:18

- Cinque ribelli, che stavano progettando un attacco suicida a Kabul, sono stati uccisi in uno scontro a fuoco nella capitale afghana. Almeno altri due ribelli si sono invece asserragliati in una casa nella parte orientale della città. Lo rende noto un portavoce della Direzione nazionale per la sicurezza.