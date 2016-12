foto Ap/Lapresse

01:57

- Cinque alti militari messicani, tra cui quattro generali dell'esercito, sono stati arrestati e accusati di presunti legami con i narcos. Per tre di essi era stata disposta la detenzione preventiva il 16 maggio, ma mercoledì il giudice federale ha deciso la loro definitiva incriminazione in quello che è stato definito il maggior scandalo militare degli ultimi anni in Messico.