foto Twitter 23:41 - Un aereo della United Airlines che stava per atterrare a Denver, in Colorado, è stato pesantemente danneggiato quando ha ieri investito un uccello: il risultato è un enorme buco sulla parte anteriore del velivolo. Secondo quanto ha riferito un portavoce della compagnia aerea, il Boing 737, partito da Dallas, è comunque riuscito ad atterrare in sicurezza e nessuno dei 151 passeggeri è rimasto ferito. - Un aereo della United Airlines che stava per atterrare a Denver, in Colorado, è stato pesantemente danneggiato quando ha ieri investito un uccello: il risultato è un enorme buco sulla parte anteriore del velivolo. Secondo quanto ha riferito un portavoce della compagnia aerea, il Boing 737, partito da Dallas, è comunque riuscito ad atterrare in sicurezza e nessuno dei 151 passeggeri è rimasto ferito.

Le collisioni con i volatili negli Usa hanno fatto registrare un vero e proprio boom negli ultimi anni, passando dai 1.793 nel 1990 ai 9.622 nel 2010. Tanto che ora molti aerei sono progettati per essere in grado di reggere ad uno scontro con uccelli fino a due chili di peso.



Tuttavia molti volatili sono più pesanti, e secondo i dati forniti da Birdstrike.org, gli incidenti - il 70% dei quali avviene quando gli aerei sono ad oltre 500 piedi di altezza - causa all'aviazione civile e militare americana danni per 600 milioni di dollari ogni anno.