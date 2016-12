foto Ap/Lapresse

19:58

- "L'interesse comune per la crescita in Europa e la stabilità della zona euro" è stato espresso durante un colloquio telefonico tra il presidente francese Francois Hollande e quello americano Barack Obama. Lo ha annunciato l'Eliseo, aggiungendo che i due capi di Stato "hanno avuto uno scambio approfondito sulla crisi internazionale e sugli interventi necessari per la ripresa dell'attività economica mondiale".