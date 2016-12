foto Ansa

06:00

- Il presidente americano Barack Obama ha avuto un colloquio telefonico con il premier Mario Monti. Lo comunica la Casa Bianca, sottolineando che Obama è in contatto regolarmente con i leader europei e ha ribadito la necessità di un'azione decisa per risolvere la crisi europea. I due presidenti, nella loro conversazione, hanno parlato anche della Siria. Obama ha espresso la necessità di una stretta collaborazione Usa-Ue per fare pressione su Assad.