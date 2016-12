foto Ap/Lapresse

00:48

- Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione per estendere di un anno il mandato della missione Onu in Darfur, nel Sudan occidentale. Il documento, passato con 14 voti a favore e un astenuto (l'Azerbaigian), prevede che la missione rimanga sul territorio sino al 31 luglio 2013, ricordando come il suo ruolo centrale sia quello della protezione dei civili.