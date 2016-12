foto Dal Web 00:19 - Sei miliardi di dollari: è questo l'ammontare del risarcimento che un giudice federale di Manhattan, Frank Maas, ha stabilito a favore dei familiari di 59 persone uccise negli attentati dell'11 settembre. A pagare, secondo la sentenza, dovranno essere Iran, talebani e Al Qaeda, in quanto responsabili degli attacchi. L'ordinanza è simbolica, poiché è pressoché impossibile riuscire a ottenere il pagamento, ma per i familiari è un successo legale. - Sei miliardi di dollari: è questo l'ammontare del risarcimento che un giudice federale di Manhattan, Frank Maas, ha stabilito a favore dei familiari di 59 persone uccise negli attentati dell'11 settembre. A pagare, secondo la sentenza, dovranno essere Iran, talebani e Al Qaeda, in quanto responsabili degli attacchi. L'ordinanza è simbolica, poiché è pressoché impossibile riuscire a ottenere il pagamento, ma per i familiari è un successo legale.

Ellen Saracini, moglie del comandante di uno degli aerei che si è schiantato contro le Torri Gemelle a New York, si è detta felice della decisione. Già l'anno scorso il giudice George Daniels aveva firmato una sentenza sulla causa in contumacia intentata dai parenti di 47 vittime, decretando Iran, Al Qaeda e talebani responsabili per la strage. Il presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad ha da parte sua negato qualsiasi coinvolgimento del proprio Paese negli attentati dell'11 settembre.