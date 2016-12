foto Reuters

21:06

- Le grandi raccolte di fondi per le campagne presidenziali degli anni scorsi ormai sono solo un ricordo: la crisi c'è per tutti. E così Barack Obama ha tirato fuori di tasca propria 5mila dollari per finanziare la sua stessa campagna elettorale. E in una mail inviata ai suoi sostenitori il presidente spiega che la cifra non basta a superare la raccolta fondi di Romney, ma che non c'è "nulla che tutti insieme non possiamo riuscire a fare".