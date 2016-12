foto Ansa

17:31

- I 200 minatori intrappolati nelle miniere di carbone in India, a causa del blackout che ha colpito il Paese, sono stati messi in salvo. I lavoratori erano rimasti bloccati all'interno delle cave, nello stato nord-occidentale del West Bengala, dove erano al lavoro. Restano però ancora da recuperare altri 65 operai nel vicino Jharkhand, come ha riferito "The Times of India".