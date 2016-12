foto Ansa Correlati Monti incontra Hollande all'Eliseo

Il video: "Niente distrazioni sull'Eurozona"

Monti: "Verso la fine del tunnel"

Berlusconi: "La crisi c'è ancora" 06:47 - Faremo di tutto per salvare l'Eurozona. Lo ha dichiarato il presidente francese Francois Hollande al termine del colloquio all'Eliseo con il premier Mario Monti. "Italia e Francia riaffermano la loro volontà di impegnarsi e di fare tutto il possibile affinché le decisioni del Consiglio europeo siano applicate e la zona euro sia difesa, preservata, consolidata", ha aggiunto. - Faremo di tutto per salvare l'Eurozona. Lo ha dichiarato il presidente francese Francois Hollande al termine del colloquio all'Eliseo con il premier Mario Monti. "Italia e Francia riaffermano la loro volontà di impegnarsi e di fare tutto il possibile affinché le decisioni del Consiglio europeo siano applicate e la zona euro sia difesa, preservata, consolidata", ha aggiunto.

"Intesa Roma-Parigi cruciale per la zona euro"

Il numero uno dell'Eliseo ha poi sottolineato che la "qualità" delle relazioni tra Italia e Francia "è un elemento molto importante per regolare le questioni che sono di nostra responsabilità, nei giorni a venire, per rafforzare e consolidare la zona euro".



E Monti ha fatto eco a Hollande dicendo, al termine del suo incontro all'Eliseo: "Condivido parola per parola quanto dichiarato dal presidente francese Hollande sul graduale schiarirsi delle prospettive dell'Eurozona".



Monti: "Italia e Francia, ottimo lavoro"

Come Hollande, anche il premier italiano ha posto l'accento sull' "ottimo lavoro" di Italia e Francia, spiegando che i due Paesi hanno contribuito "ai buoni risultati" del consiglio europeo di fine giugno e dell'Eurosummit. Monti ha assicurato che Italia e Francia "desiderano lavorare insieme anche per le prossime scadenze" e sottolineato "l'intensità di collaborazione stretta" tra i Paesi che si rafforzerà anche in vista del vertice bilaterale di dicembre.



"Non ci possiamo permettere un minuto di disattenzione"

E ancora, ha avvertito il premier, "è talmente vitale per tutti e per ciascuno di noi la posta in palio, la stabilità e la forza dell'Eurozona, la capacità di contribuire alla crescita economica e sociale dell'Europa, che non possiamo permetterci neppure un minuto di disattenzione".



"Oggi - ha aggiunto Monti incontrando i giornalisti nel cortile d'onore dell'Eliseo, prima di lasciare Parigi - abbiamo ragionato sulle prossime scadenze per le quali di nuovo Francia e Italia desiderano lavorare insieme".



Elogio comune a Mario Draghi

Roma e Parigi "si felicitano delle recenti dichiarazioni del Presidente della Banca Centrale Europea. Diversi Paesi della zona euro devono oggi rifinanziarsi a tassi di interesse troppo elevati, malgrado stiano portando avanti le difficili ma necessarie riforme economiche", è il commento circa l'intervento di Mario Draghi.



Obama chiama Monti: i due leader parlano di crisi e di Siria

Il presidente americano Barack Obama ha avuto un colloquio telefonico con il premier Mario Monti. Lo comunica la Casa Bianca, sottolineando che Obama è in contatto regolarmente con i leader europei e ha ribadito la necessità di un'azione decisa per risolvere la crisi europea. I due presidenti, nella loro conversazione, hanno parlato anche della Siria. Obama ha espresso la necessità di una stretta collaborazione Usa-Ue per fare pressione su Assad.