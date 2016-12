Siria, attaccati 2 commissariati: 40 agenti morti

foto Ap/Lapresse

14:43

- Almeno quaranta poliziotti siriani sono rimasti uccisi in un attacco sferrato dagli insorti a due commissariati di Aleppo. Lo riferiscono gli attivisti. "Centinaia di ribelli hanno assaltato le stazioni di polizia di Salhin e Bab al-Nayrab e almeno 40 agenti sono rimasti uccisi negli scontri, che sono andati avanti per ore", ha riferito Rami Abdel Rahman, direttore dell'Osservatorio siriano per i diritti umani.