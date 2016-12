foto Ap/Lapresse

01:34

- Almeno cinque persone sono state uccise in un'esplosione avvenuta in un sospetto covo dei talebani nei pressi di Peshawar, nel nord ovest del Pakistan. Tra le vittime ci sarebbero due comandanti del gruppo del Tehrik-e-Taleban Pakistan (Ttp). La deflagrazione è avvenuta per cause ancora misteriose in un edificio dell'area tribale di Darra Adamkhail, nota per essere uno dei principali bazar delle armi di contrabbando.