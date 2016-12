foto Ansa

20:16

- Fonti tribali contattate dal sito yemenita "Mareb Press" riferiscono che il carabiniere rapito ieri sarebbe in mano a un gruppo tribale di Mareb, circa 170 km a est di Sana'a. I rapitori della tribù di Obeida avrebbero agito per far valere alcune loro richieste nei confronti del governo yemenita e, sempre secondo le fonti, non vi è alcun coinvolgimento dei terroristi di Al Qaeda.