Strage di Denver, per Holmes 142 capi d'accusa

foto Ap/Lapresse 19:05 - James Holmes, l'autore della strage di Denver del 20 luglio, è stato incriminato per 142 capi d'accusa: 12 per omicidio premeditato, 12 per omicidio compiuto con estrema indifferenza e 116 per tentato omicidio. Al 24enne, ex studente dell'università del Colorado, è stato quindi contestato il tentato omicidio per ognuna delle persone che si trovava nella sala e non solo per quelle rimaste ferite. - James Holmes, l'autore della strage di Denver del 20 luglio, è stato incriminato per 142 capi d'accusa: 12 per omicidio premeditato, 12 per omicidio compiuto con estrema indifferenza e 116 per tentato omicidio. Al 24enne, ex studente dell'università del Colorado, è stato quindi contestato il tentato omicidio per ognuna delle persone che si trovava nella sala e non solo per quelle rimaste ferite.

L'incriminazione con i 142 capi d'imputazione è stata comunicata all'imputato nella sua seconda apparizione in tribunale, nel corso della quale Holmes è rimasto in completo silenzio. Oltre ai capi d'accusa per omicidio e tentato omicidio, il 24enne è accusato anche di possesso di esplosivo e commissione di un crimine violento.



Nella strage al cinema Century-16 di Aurora, alle porte della metropoli del Colorado, sono state uccise 12 persone e altre 58 rimasero ferite: 11 di loro sono ancora ricoverate in condizioni molto gravi.



La difesa del 24enne sosterrà l'infermità mentale per sfuggire alla pena di morte (che in Colorado non si applica ai minorenni e ai malati mentali), mentre l'accusa sostiene la piena capacità di intendere e di volere dell'assassino e la premeditazione del suo folle gesto.