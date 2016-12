foto Afp

- La Francia, che assumerà la presidenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu ad agosto, chiederà una riunione urgente dell'organismo a livello dei ministri degli Esteri. Lo ha annunciato il capo della diplomazia francese, Laurent Fabius. Il ministro ha spiegato che vorrebbe egli stesso presiedere la riunione da convocare per fermare non solo "il massacro" ad Aleppo e nel resto del Paese, ma anche per preparare la transizione politica a Damasco.