foto Ansa Correlati Carabiniere rapito in Yemen 00:08 - Il ministro degli Esteri Giulio Terzi ha avuto una lunga conversazione telefonica con il collega yemenita Abu Bakr al Qirbi per essere aggiornato sulla vicenda del sequestro del carabiniere italiano. Il militare rapito si chiama Alessandro Spadotto, 29enne friulano, addetto italiano alla sicurezza dell'ambasciata di Sanaa. "E' stato rapito da membri delle tribù ed è nella provincia di Maarib", ha fatto sapere il ministro dell'Interno yemenita. - Il ministro degli Esteri Giulio Terzi ha avuto una lunga conversazione telefonica con il collega yemenita Abu Bakr al Qirbi per essere aggiornato sulla vicenda del sequestro del carabiniere italiano. Il militare rapito si chiama Alessandro Spadotto, 29enne friulano, addetto italiano alla sicurezza dell'ambasciata di Sanaa. "E' stato rapito da membri delle tribù ed è nella provincia di Maarib", ha fatto sapere il ministro dell'Interno yemenita.

Nel corso della conversazione Terzi ha sottolineato che la priorità assoluta deve essere anzitutto quella di tutelare l'incolumità del nostro connazionale. Appello raccolto da Al Qirbi, che ha confermato la totale disponibilità del governo di Sana'a a fornire la massima collaborazione e impegno per la soluzione positiva della vicenda.



Stando al governo locale, le competenti strutture di polizia e di intelligence erano state attivate immediatamente dopo il sequestro e le autorità competenti seguono il caso con la massima attenzione. Secondo fonti tribali, nel caso non vi è alcun coinvolgimento dei terroristi di Al Qaeda.



Alessandro Spadotto, di San Vito al Tagliamento (Pordenone), è in forza al 13esimo battaglione di Gorizia.