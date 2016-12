foto Ap/Lapresse

05:59

- Un palestinese è stato ucciso e altri due sono stati feriti da militari israeliani ad un posto di blocco a Gerusalemme est. La vittima, Akram Dair, 40 anni, era su un'auto insieme ad altri due palestinesi, quando le guardie di frontiera hanno aperto il fuoco. Pare che i tre cercassero di entrare a Gerusalemme per trovare lavoro in nero. I palestinesi non posso entrare in Israele senza un permesso di lavoro rilasciato dalle autorità ebraiche.