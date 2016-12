foto Ap/Lapresse

- Ennesimo bagno di folla per Hugo Chavez. Il presidente del Venezuela, a caccia del terzo mandato consecutivo alle presidenziali di ottobre, ha approfittato di uno dei tanti comizi elettorali per festeggiare i suoi 58 anni in mezzo alla gente, in un quartiere di Caracas. Chavez ha dichiarato di essere lui "l'uomo del futuro" e di puntare a ottenere "10 milioni di voti per garantirsi la vittoria".