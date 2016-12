foto Da video

01:14

- Sono almeno 200mila le persone sono fuggite negli ultimi due giorni da Aleppo, dove è in corso una battaglia violenta tra le forze armate regolari siriane e i ribelli che combattono contro il regime di Bashar Assad. Lo hanno riferito le Nazioni Unite. In tutta l'area interessata si moltiplicano le dichiarazioni delle parti in campo che si attribuiscono, ciascuna, il successo nelle operazioni militari.