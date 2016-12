foto Da video

22:00

- Un giornalista freelance francese è rimasto ferito ad Aleppo in Siria, dove è in corso l'offensiva delle forze del regime contro i ribelli. Pierre Torres, 28 anni, è stato colpito da un proiettile alla spalla, stando al racconto di un suo collega spagnolo. Il reporter è stato trasferito in Turchia per essere curato.