Yemen,gruppo armato rapisce un carabiniere

foto Dal Web 19:47 - Un commando armato ha rapito un italiano addetto alla sicurezza (a quanto sembra un carabiniere) dell'ambasciata italiana a Sanaa, in Yemen: lo hanno riferito fonti diplomatiche locali e poi anche la Farnesina ha confermato la notizia. L'uomo è stato preso in ostaggio in una strada vicino alla rappresentanza diplomatica italiana nel quartiere di Hadda, nel sud-ovest della capitale. - Un commando armato ha rapito un italiano addetto alla sicurezza (a quanto sembra un carabiniere) dell'ambasciata italiana a Sanaa, in Yemen: lo hanno riferito fonti diplomatiche locali e poi anche la Farnesina ha confermato la notizia. L'uomo è stato preso in ostaggio in una strada vicino alla rappresentanza diplomatica italiana nel quartiere di Hadda, nel sud-ovest della capitale.

La Farnesina, tramite l'Unità di crisi del ministero, ha immediatamente attivato tutti i canali in loco in seguito al sequestro. Si mantiene tuttavia in questo momento "il più stretto riserbo" per favorire una positiva soluzione della vicenda.



Era in borghese

Il carabiniere è stato sequestrato in un negozio, dove si trovava in borghese per fare degli acquisti personali. Lo si apprende da fonti qualificate della sicurezza, secondo le quali nel momento in cui e stato rapito, il militare era libero dal servizio. Le prime indagini farebbero escludere la pista terroristica per il sequestro, che potrebbe essere dunque opera di bande di criminali locali.



Una protesta contro il governo di Sana'a?

Il nostro connazionale è stato rapito da uomini armati che sono giunti in auto vicino l'edificio della sede diplomatica e lo hanno preso con la forza. A compiere il rapimento potrebbero anche essere stati gli stessi uomini, qualche decina, che poco prima avevano compiuto un assalto nell'edificio del ministero dell'Interno di Sana'a, protestando per la mancanza di lavoro. Alcuni impiegati sono stati tenuti per breve tempo in ostaggio, prima di essere rilasciati. Gli uomini chiedevano che fosse mantenuto la promessa, fatta precedentemente dalle autorità, di arruolarli nelle forze di polizia.