Oxford apre a trans e gay: "Via libera alle gonne anche per gli studenti maschi"

L'Università di Oxford, una delle più venerate istituzioni britanniche, riscrive il proprio austero dress code (le regole sul l'abbigliamento degli studenti) e le aggiorna per venire incontro alle esigenze degli studenti trans e omosessuali. Come riferisce la Bbc, in base alle nuove regole, adottate a seguito di una mozione dell'associazione degli studenti gay, anche gli studenti maschi potranno indossare la gonna nelle occasioni formali ed esami.

Fino ad oggi, era necessario uno speciale permesso per derogare dalla regola che prevedeva per i maschi di indossare un abito scuro, camicia e cravattino bianco, calzini e scarpe nere sotto la toga. Per le donne era invece prevista la gonna o i pantaloni scuri, camicia bianca, calze nere e un nastrino nero legato attorno al collo. Le nuove regole saranno in vigore dalla prossima settimana.



"Il regolamento è stato emendato per rimuovere qualsiasi riferimento al genere, in risposta alle preoccupazioni sollevate dal sindacato degli studenti di Oxford riguardo alla salvaguardia degli interessi degli studenti transgender", ha detto un portavoce dell'università.