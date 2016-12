foto Ansa

12:27

- Dopo l'ennesima strage di civili in Siria, il Santo Padre invoca uno stop alla "violenza e allo spargimento di sangue" in Siria. Il Papa rivolge un "pressante appello" in tal senso e invita a "non risparmiare alcuno sforzo nella ricerca della pace, anche da parte della comunità internazionale", con "dialogo e riconciliazione" per "un'adeguata soluzione politica del conflitto".