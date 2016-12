foto Da video

11:45

- "Sono finalmente al sicuro e stanno facendo rientro in Italia". Con queste parole il titolare della Farnesina, Giulio Terzi, ha annunciato la conclusione della vicenda di Oriano Cantani e Domenico Tedeschi, i due tecnici italiani rapiti in Siria e che, secondo la tv di Stato, sarebbero stati sequestrati "da terroristi e liberati dall'esercito governativo". Terzi ha inoltre sottolineato la "grandissima soddisfazione" per la soluzione della vicenda.