- Urne aperte in Romania per il referendum sulla destituzione del presidente conservatore Traian Basescu, chiesta dalla maggioranza di governo di centro-sinistra, che lo accusa di aver violato la Costituzione avocando a sé poteri e prerogative non sue. Basescu è stato già sospeso dall'incarico con un voto del parlamento il 6 luglio, ma in base alla legge tale destituzione dev'essere confermata con un referendum popolare.