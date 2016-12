Cantani: "Rapiti ma non sappiamo da chi"

"Sì siamo stati sequestrati ma non sappiamo dire esattamente da chi": lo ha detto Oriano Cantani, uno dei due tecnici italiani liberati e giunti a Roma su un Falcon 900. "Ci ha liberato l'esercito siriano ma non c'è stato un blitz", ha aggiunto Oriano Cantani. Alla domanda su come sia avvenuta la liberazione il tecnico di Genova ha replicato "E' troppo complicato spiegarlo".



Sangue ad Aleppo

Intanto violenti combattimenti sono in corso ad Aleppo nei quartieri di Bab Al Hadeed, Al Zahrà, Al Arkoub e Mukhayam Al Handarat, come riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, spiegando che in diverse aree della città si sentono forti esplosioni e che elicotteri stanno sorvolando i quartieri di Salaheddine e Saif Al Dawla.



Secondo un primo bilancio dell'Osservatorio ieri in Siria i morti sono stati 168 morti, 94 dei quali civili, 33 ribelli e 41 soldati. La maggior parte delle vittime ad Aleppo.



Il Papa: "Basta sangue in Siria"

Dopo l'ennesima strage di civili in Siria, il Santo Padre invoca uno stop alla "violenza e allo spargimento di sangue" in Siria. Il Papa rivolge un "pressante appello" in tal senso e invita a "non risparmiare alcuno sforzo nella ricerca della pace, anche da parte della comunità internazionale", con "dialogo e riconciliazione" per "un'adeguata soluzione politica del conflitto".



Damasco all'attacco: "Sconfiggeremo i ribelli"

I "ribelli verranno sconfitti ad Aleppo" e Damasco fermerà "la cospirazione contro la Siria", ha annunciato il ministro degli Esteri di Damasco Walid Moallem.



Ma l'opposizione chiede aiuto all'Onu

Ma il Consiglio Nazionale Siriano, principale gruppo dell'opposizione siriana in esilio, ha chiesto una riunione d'emergenza al Consiglio di Sicurezza dell'Onu per affrontare il dramma di Aleppo, dove si teme che il regime stia preparando "un massacro" di civili. "Il regime del presidente Bashar al-Assad si sta preparando a travolgere Aleppo e compiere massacri. Il Cns chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza per affrontare la situazione ad Aleppo, Damasco ed Homs". Il timore è che "il regime replichi le stragi compiute a Houla, al-Kubeir e Treimsa". Nel comunicato, si chiede inoltre "ai Paesi che sono amici del popolo siriano di adottare misure concrete per creare una no-fly zone e zone sicure dove i due milioni di sfollati possano trovare protezione".