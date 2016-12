foto Ap/Lapresse

- Una nuova epidemia del virus Ebola ha provocato in Uganda la morte di 14 persone e l'infezione di altre sette. Lo ha comunicato il ministero della sanità ugandese annunciando che sono state messe in atto le misure necessarie per affrontare l'emergenza. I casi sono stati riscontrati nel distretto di Kibaale, a circa 170 chilometri a ovest della capitale Kampala. L'epidemia ha avuto inizio alla fine di giugno, ma solo ora si è avuta conferma.