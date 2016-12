foto Ap/Lapresse

23:55

- Kofi Annan, inviato speciale dell'Onu per la Siria, ha espresso stasera la sua preoccupazione per l'imminente battaglia che potrebbe scoppiare nella città di Aleppo ed ha sottolineato la necessità che le "potenze mondiali" si uniscano per premere su entrambe le parti affinché lavorino su una transizione politica.