foto Ansa

19:55

- Il presidente francese Francois Hollande ha chiesto un rapido intervento del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per evitare un nuovo massacro in Siria nel giorno in cui l'esercito ha lanciato l'offensiva su Aleppo. "Compito dei paesi del Consiglio è intervenire il più rapidamente possibile", ha detto Hollande. Intanto l'Osservatorio per i diritti civili rende noto un triste bilancio: "In 16 mesi uccise più di 20mila persone".