- Stanno bene e si trovano al momento in un albergo di Damasco i due italiani, Oriano Catari e Domenico Tedeschi, scomparsi alcuni giorni fa in Siria e liberati ieri. Raggiunto telefonicamente, Catari si è limitato a dire che "sta bene" e che per il momento preferisce non dire altro "in attesa del rientro in Italia".