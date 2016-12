Siria, la tv di Stato mostra i due italiani scomparsi: "Siamo stati rapiti dai ribelli"

foto Da video Correlati Attivisti: "Nuova offensiva ad Aleppo" 15:52 - La tv di Stato siriana ha mostrato i due tecnici italiani scomparsi in Siria otto giorni fa. L'emittente aggiunge i due sono stati liberati dall'esercito ieri sera e fornisce i nomi di Oriano Cantani (64) e Domenico Tedeschi (36), precisando che il primo è di Genova e il secondo di Roma. - La tv di Stato siriana ha mostrato i due tecnici italiani scomparsi in Siria otto giorni fa. L'emittente aggiunge i due sono stati liberati dall'esercito ieri sera e fornisce i nomi di Oriano Cantani (64) e Domenico Tedeschi (36), precisando che il primo è di Genova e il secondo di Roma.

Citati dall'agenzia ufficiale siriana, Sana, i due tecnici italiani affermano di esser "stati rapiti e vessati da un gruppo terroristico armato" e di esser stati invece "liberati dall'esercito arabo siriano" (filo-governativo). La Sana pubblica due piccole foto dei due tecnici mentre vengono intervistati dai media ufficiali di Damasco.



Cantani: "Stiamo bene, aspettiamo rientro in Italia"

Stanno bene e si trovano al momento in un albergo di Damasco Oriano Cantani e Domenico Tedeschi. Raggiunto telefonicamente, Cantani si è limitato a dire che "sta bene" e che per il momento preferisce non dire altro "in attesa del rientro in Italia".



"No comment" da parte dell'Ansaldo

"No comment" da parte di Ansaldo Energia sulla notizia della liberazione dei due tecnici italiani rapiti. Interpellata al riguardo, la società - che ha sede a Genova - non conferma né smentisce le informazioni provenienti dalla Siria sulla avvenuta liberazione, né le informazioni circa le loro generalità.