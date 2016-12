foto Ap/Lapresse

18:25

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha rivolto un appello a Damasco affinché fermi l'offensiva in corso ad Aleppo. Ban, "seriamente preoccupato" per l'escalation del conflitto, ha invitato il regime ad assicurare che non saranno usate armi chimiche. Intanto i ribelli hanno catturato circa cento membri delle forze fedeli al presidente al Assad. Il video con i prigionieri è stato pubblicato su internet.