14:25

- Il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble accoglie con favore le dichiarazioni di Mario Draghi sulle misure necessarie per la salvezza dell'euro "nell'ambito del mandato vigente". Schaeuble ha anche confermato l'impegno del governo tedesco "a fare ogni sforzo per mantenere insieme l'eurozona", ribadendo però di non cambiare linea ed essere contrario a concedere una licenza bancaria per il futuro meccanismo europeo di stabilità Esm.