- Il primo ministro greco, Antonis Samaras, presenterà oggi agli ispettori della troika, giunti ad Atene all'inizio della settimana, le nuove misure di austerità per convincere l'Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Bce a dare il via libera ai nuovi fondi per il salvataggio del Paese. Il governo è prossimo a finalizzare un nuovo pacchetto di tagli alla spesa pubblica del valore di 11,5 miliardi di euro nei prossimi due anni.