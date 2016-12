foto Ap/Lapresse

- L'Alto commissario Onu per i Diritti Umani, Navi Pillay, ha espresso profondo allarme per la crescente minaccia per i civili in Siria con l'intensificarsi del conflitto e l'escalation di violenza in molte città e villaggi. Pillay ha espresso particolare preoccupazione per un imminente importante scontro nella città di Aleppo.