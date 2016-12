foto Ap/Lapresse

- Due soldati della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf, sotto comando Nato), sono morti nell'Afghanistan meridionale. Lo ha reso noto la stessa Isaf a Kabul. In un comunicato si precisa che il decesso è stato causato dallo scoppio di un ordigno rudimentale. I soldati stranieri morti in Afghanistan sarebbero, secondo un calcolo non ufficiale della Ong Icasualties, 260 dall'inizio del 2012.