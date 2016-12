foto Ap/Lapresse

23:42

- "L'Onu non si sta ritirando dalla Siria, contrariamente a quanto è stato detto e scritto in questi giorni". Lo ha confermato il capo delle operazioni di pace delle Nazioni Unite, Herve Ladsous. "Metà degli osservatori", ha spiegato, hanno lasciato il Paese, ma mi auguro che, se le condizioni di sicurezza lo permetteranno, "possano presto essere richiamati al servizio" in Siria.