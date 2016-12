Egitto, rilasciati i 5 pescherecci italiani sequestrati dalla Marina del Cairo

foto LaPresse 15:59 - Sono stati rilasciati dopo un sequestro lampo i cinque pescherecci di Mazara del Vallo (Trapani), bloccati intorno alle 18 da una motovedetta della Marina militare egiziana a 20 miglia dalle coste dell'Egitto. A bordo vi sono una trentina di marittimi, che avevano telefonato al presidente del Distretto Cosvap, Giovanni Tumbiolo, per informarlo. - Sono stati rilasciati dopo un sequestro lampo i cinque pescherecci di Mazara del Vallo (Trapani), bloccati intorno alle 18 da una motovedetta della Marina militare egiziana a 20 miglia dalle coste dell'Egitto. A bordo vi sono una trentina di marittimi, che avevano telefonato al presidente del Distretto Cosvap, Giovanni Tumbiolo, per informarlo.

Le imbarcazioni, "Luna Rossa", "Flori", "Eros", "Atlantide" e "Ghibli", erano state dirottate giovedì sera nel porto di Alessandria. A comunicare la notizia del rilascio è stato Tumbiolo. "Prima di potere lasciare l'Egitto - ha spiegato - i nostri marittimi hanno dovuto dichiarare che non avrebbero più esercitato la pesca entro 24 miglia dalla costa di quel Paese. Ad alcuni addirittura è stato fatto dichiarare che non avrebbero potuto pescare entro le 200 miglia".



"Al di là di ciò - ha concluso Tumbiolo - quel che conta è che si restringe sempre di più lo spazio in cui i nostri marittimi possono pescare. Si pensi alle restrizioni imposte dalla Libia e da altri Paesi. Ma allora dove possono esercitare l'attività di pesca i nostri marittimi? Urge l'istituzione di un tavolo attorno cui far sedere anche i rappresentanti dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo per potere decidere modalità di cooperazione e di sfruttamento congiunto del mare e delle sue risorse".