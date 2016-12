"Siete fratelli?". Harry: "Non ne sono sicuro"

Gli esperti di gossip reale si sono subito lanciati in commenti piccanti ricordando la storia, vera o presunta, che Harry non sia figlio di Carlo ma di James Hewitt, un ex ufficiale di cavalleria. La scappatella di Lady D è sempre stata smentita da Hewitt. E comunque stando ai pettegolezzi di corte la relazione tra i due sarebbe cominciata solo dopo la nascita di Harry.

Ulteriori dubbi sul fatto che i principini siano o meno fratelli potrebbero venire osservando le differenti doti atletiche. Mentre William è sempre sembrato un po' goffo (parlando del gioco del football si è di recente definito "una giraffa sul ghiaccio"), Harry, grazie anche alla carriera militare, è decisamente più a suo agio negli sport individuali e di gruppo. Un elemento in più per i sostenitori del gossip più sfrenato che forse non hanno niente di meglio su cui focalizzarsi. In attesa dei primi pettegolezzi che verranno con l'inizio dell'Olimpiade.