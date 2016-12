foto Ap/Lapresse

14:49

- Secondo il premier turco, Recep Tayyip Erdogan, il presidente siriano Bashar al Assad e quelli dela sua cerchia stanno per andarsene, spianando il terreno per una "nuova era" in Siria. "Damasco lascia agire liberamente al nord del suo territorio i ribelli curdi del Pkk e Ankara li colpirà ovunque si trovino", ha aggiunto Erdogan.