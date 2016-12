foto Ap/Lapresse

- Il rappresentante del Fondo Monetario Internazionale, Pauel Tomsen, si è detto soddisfatto per l'andamento delle trattative con il governo ellenico, dopo l'incontro avuto, insieme agli altri due rappresentanti della troika, con il ministro delle Finanze Giannis Sturnaras. Tomsen ha riferito poi che non si sa ancora quando la Troika - che venerdì ha in agenda un colloquio con il premier Samaras - tornerà ad Atene.