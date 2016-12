Usa, nonna caccia rapinatori a colpi di mango

foto Da video 09:11 - Un'anziana non ha esitato a scagliarsi contro due giovani rapinatori che avevano fatto irruzione nel supermarket del genero a New Bedford, in Massachussetts. L'80enne Otilia Martins, incurante delle pistole che i due avevano puntato contro la cassiera per farsi consegnare il denaro, è riuscita a cacciarli lanciando loro alcuni mango e una cassetta di mele. Il tutto sotto l'occhio di una telecamera di videosorveglianza interna. - Un'anziana non ha esitato a scagliarsi contro due giovani rapinatori che avevano fatto irruzione nel supermarket del genero a New Bedford, in Massachussetts. L'80enne Otilia Martins, incurante delle pistole che i due avevano puntato contro la cassiera per farsi consegnare il denaro, è riuscita a cacciarli lanciando loro alcuni mango e una cassetta di mele. Il tutto sotto l'occhio di una telecamera di videosorveglianza interna.

Di fronte alla rapina, l'anziana si è guardata intorno e ha afferrato i primi oggetti che le sono capitato a tiro per lanciarli contro gli aggressori. "Sono stati fortunati perché non avevo niente di più duro con cui colpirli", ha commentato l'energica nonna. L'ottantenne si è anche rifiutata di andare in ospedale per una profonda ferita che uno dei rapinatori le ha provocato in fronte con il calcio della pistola, ed è stata medicata sul posto.