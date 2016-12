foto Reuters

- Sette minatori sono morti in Messico per un'esplosione di gas in una miniera di carbone nei pressi di Muzquiz, nello stato settentrionale di Cohauila. Lo ha reso noto una fonte della Protezione Civile locale. Le vittime avevano tutte un'età compresa tra i 20 e i 39 anni. Inutili i soccorsi, sono tutti morti in pochi minuti.