foto Ap/Lapresse

00:48

- E' giallo sulla salute del subcomandante Marcos, il leader degli zapatisti messicani che, il 1° gennaio del 1994, diede il via ad una guerriglia nello Stato di Chiapas, sudest del Paese. Un quotidiano ha pubblicato brani di un libro in uscita su di lui, in cui si afferma che ha il cancro ad un polmone e ha chiesto aiuto al governo del Chiapas. La persona citata come fonte della notizia, l'ex deputato Martinez Veloz, ha però smentito tutto.