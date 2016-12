foto Afp

23:21

- Un nuovo assalto da parte del regime del presidente siriano Bashar al Assad contro civili disarmati è in corso in Siria nella città di Aleppo. Lo fa sapere il portavoce della Casa Bianca Jay Carney dall'Air Force One. Gli Stati Uniti sono inoltre preoccupati per il fatto che il governo di Damasco sia in possesso di armi chimiche, sostenendo che qualsiasi utilizzo di tali strumenti è inaccettabile.