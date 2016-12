foto Ap/Lapresse

16:28

- L'Italia stanzierà 500mila euro per i bambini siriani sfollati, attraverso la Cooperazione. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, riferendo dell'adesione all'appello lanciato dall'Unicef-Italia, nei giorni scorsi. I fondi serviranno a finanziare il piano di emergenza che consentirà ad almeno 2.500 bambini ed adolescenti siriani di poter frequentare le scuole in Libano e di ricevere assistenza psicologica per superare i traumi.